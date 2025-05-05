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Konya'daki apartmanda patlama! 1’i ağır 12 yaralı var

Konya'da 4 katlı bir apartmanın 3. katında doğal gazdan kaynaklı meydana geldiği değerlendirilen patlama panik yarattı. Patlamanın ardından bir anda alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan yangında 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

Konya'daki apartmanda patlama! 1’i ağır 12 yaralı var

Konya'daki olay, saat 01.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 3. katında patlama meydana geldi.

ÖNCE PATLAMA ARDINDAN YANGIN

Doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğal gaz firması Gaznet ekipleri sevk edildi.

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Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

12 KİŞİ YARALANDI

Olayda yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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KONYA VALİLİĞİNDEN PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Olayın ardından Konya Valiliğinin X hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "05.05.2025 günü saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya apartman doğal gaz patlaması
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