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  4. Konya'daki Çanakkale Zaferi töreninde ‘Atatürk' tartışması! ‘Bu terbiyesizliği kabul etmiyorum’

Konya'daki Çanakkale Zaferi töreninde ‘Atatürk' tartışması! ‘Bu terbiyesizliği kabul etmiyorum’

18.03.2025 12:34
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Çanakkale Zaferi’nin 110.yılı için düzenlenen törenlerden dikkat çeken bir görüntü geldi. Konya’da düzenlenen resmi törende Mustafa Kemal Atatürk’e duada yer vermeyen din görevlisine tepki gecikmedi. Tören alanında bulunan CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ve gaziler “Atatürk’ü bu milletin aklından çıkaramayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Konya'daki Çanakkale Zaferi töreninde ‘Atatürk' tartışması! ‘Bu terbiyesizliği kabul etmiyorum’

Konya’nın Ereğli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte tören düzenlendi. Şehitlik düzenlenen törende Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua okundu. Din görevlisi törende yaptığı duada Atatürk’e yer vermeyince ortalık karıştı.

CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ve gaziler duruma tepki gösterdi. CHP İlçe Başkanı Türktaş, Atatürk’ü bu milletin aklından çıkaramayacaksınız. Bu kadar ahlaksızlık olmaz. Bu terbiyesizliği kabul etmiyorum. 18 Mart Çanakkale anmasında Atatürk’ü anmadığınız için sizi protesto ediyorum” dedi.

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“ATATÜRK’ÜN SAYESİNDE BURALARDASINIZ AMA HALA ANLAMADINIZ”

Sözcü'de yer alan habere göre; Gaziler ise, “Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılında Atatürk’ün adını anmamak çok ayıp bir şey. Gaziler olarak protesto ediyoruz. Yazıklar olsun. Atatürk’ün sayesinde buralardasınız ama hala anlamadınız. Çanakkale’yi geçilmez yapan Atatürk değil mi?” sözleriyle Türktaş’a destek verdi.

Gaziler ve Nejat Türktaş protestonun ardından tören alanından ayrıldı.

KAYMAKAM DEVREYE GİRDİ

Protestonun ardından törenin ikinci kısmında yapılan duada ise, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat’ın talimatıyla Atatürk’e yer verildi.

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gazi Konya CHP atatürk dua
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