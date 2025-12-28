HABER

Konya'daki fuhuş operasyonu... Yakalanan 6 zanlı tutuklandı!

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

Konya'daki fuhuş operasyonu... Yakalanan 6 zanlı tutuklandı!

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, gelen ihbarlar üzerine ilçe merkezinde faaliyet gösteren 3 masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Teknik ve fiziki takip çalışması kapsamında gerekli delilleri toplayan polis ekipleri, savcılık talimatıyla gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda Akşehir'de 4, Afyonkarahisar'da 2 ve Hatay’da 1 olmak üzere 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.K, G.G, H.G, Ş.K, R.Ö, D.Ö. ve S.A.M. hakkında "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, S.A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

