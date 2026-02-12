Jandarma polis kılığında altın gasbetti iddiası! CHP Milletvekili İnan Akgün Alp gündeme getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, bir kuyumcu aracına yönelik gasp iddiasını gündeme taşıdı. Alp, olayın Mardin'in bir ilçesinde gerçekleştiğini belirterek gaspçıların polis kıyafeti giymelerine rağmen jandarma personeli olduğunu öne sürdü.

'JANDARMA POLİS KIYAFETİYLE SOYGUN YAPTI' İDDİASI

Alp, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'ten Şırnak çevresine altın taşıyan kuyumcu aracı, Mardin'in ilçesinde maalesef polis çevirmesinde gasp edilmiştir. Soruşturmada anlaşılmış ki polis kıyafetiyle gasp yapanlar aslında polis değil. Birisi Diyarbakır İl Jandarma emrinde, üçü de Şırnak İl Jandarma emrindeki askeri personel çıkmıştır."

İDDİALARI SORUŞTURMAYA ÇAĞIRDI

CHP'li vekil, güvenlik güçlerinin karıştığı iddia edilen olayın ciddiyetine dikkat çekerek yetkilileri iddiaları soruşturmaya çağırdı.

Söz konusu iddialarla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.