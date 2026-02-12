HABER

Yer: Iğdır! 16 yaşındaki genç kızı bıçaklayan şüpheli 'Birini bıçaklamam lazım' deyip saldırmış

Iğdır'da 16 yaşındaki bir genç kız dün caddede karşılaştığı 23 yaşındaki bir kişi tarafından bıçaklandı. Saldırgan kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın ifadesi ise duyanları şoke etti. Saldırgan ifadesinde, "Sabah evden çıktım. ‘Birini bıçaklamam lazım’ dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" dediği belirtildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Y.B., karşıdan gelen D.B.'yi karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla D.B., Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen D.B.'nin tedavisinin sürdüğü sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla yakalanan Y.B., gözaltına alındı.

ŞAŞKINA ÇEVİREN İFADE: "'BİRİNİ BIÇAKLAMAM LAZIM' DEDİM, BIÇAKLADIM"

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Y.B.'nin, yaraladığı çocuğu tanımadığını söylediği ve ifadesinde, "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım’ dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

