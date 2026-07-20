Konya'daki Kültür Yolu Festivali'nde rekor! 98 bin kişi Ebru Yaşar konserinde buluştu, işte o anlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Konya Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Ebru Yaşar'ın konseriyle gerçekleşti. Şehrin tarihi dokusuyla öne çıkan Kılıçarslan Şehir Meydanı, festivalin ilk gecesinde kültür ve sanatın buluşma noktası oldu.

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Ebru Yaşar, repertuvarında yer verdiği “Cumartesi”, “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş” ve “Havadan Sudan” gibi sevilen şarkıları seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, festivalin açılış gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde temposunu düşürmeyen Ebru Yaşar, farklı dönemlerden sevilen şarkılarıyla repertuvarını zenginleştirirken sahne performansıyla da beğeni topladı.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ, TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Konya Kültür Yolu Festivali, konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, tiyatro gösterileri ve çocuk etkinlikleriyle de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle kültür ve sanat dolu bir program sunan festival, 26 Temmuz’a kadar Konyalıları ve şehir dışından gelen ziyaretçileri birbirinden renkli etkinliklerle buluşturmayı devam edecek.

2026'da 26 şehirde festival var. Dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali, 8 ay boyunca 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturuyor.