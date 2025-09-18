Konya'dan acı haber: Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, kalp krizi geçirdi. Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı.

Günay, Milli Savunma Bakanlığı Atış Test Değerlendirme Merkezi Grup Komutanlığı'nda nöbetçiydi. Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Günay, kısa süre içinde bölgeye ulaşan ambulansla ilçe devlet hastanesine taşındı. Burada yaklaşık bir saat müdahale edilen Günay, şehit oldu.

Şehidin cenazesi, bugün Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.

