Konya Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

1 Ağustos 2026 Cumartesi, Konya'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 33 - 34 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Bu sıcaklık, Konya'nın tipik yaz koşullarına uygundur. Hava açık ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklık yine 33 - 34 derece civarında olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 34 - 35 dereceye yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı hale gelebilir.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da oldukça gereklidir. Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalıyız. Uygun koruyucu önlemler almak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.