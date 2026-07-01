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Konya Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 1 Temmuz 2026'da hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gün içinde sıcaklık 31-32 derece, gece ise 19-20 derece olacak. Nem oranı %20-25 arasında seyrederken, rüzgar hızı 3-4 km/saat seviyesinde kalacak. Benzer hava koşulları 2 ve 3 Temmuz'da da devam edecek. Dışarıda geçirecekler için bol su tüketimi, hafif giysiler ve güneşten korunma önlemleri önemli olacaktır. Plan yaparken hava durumu dikkate alınmalıdır.

Konya Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31-32 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklığının 19-20 derece olması bekleniyor. Nem oranı %20-25 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı ise 3-4 km/saat civarında olacak. Bu koşullar, tipik bir Temmuz gününü gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 32-33 derece olacağı tahmin ediliyor. 3 Temmuz Cuma günü ise sıcaklığın 30-31 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik görünmüyor.

Bu sıcak şartlarda, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Bu önlemler, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Ayrıca aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek gerekir. Mümkünse serin alanlarda kalınmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır.

Konya'daki hava durumu, sıcak ve güneşli günlere işaret ediyor. Plan yaparken hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli önlemleri alarak gün geçirmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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