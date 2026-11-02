HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 02 Kasım 2026 tarihinde hava durumu ılıman ve sakin bir seyir izliyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor ve günün ilk saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatleriyle birlikte sıcaklık artacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, yürüyüş ve etkinlikler için uygun hava koşulları bulacak. Ancak, ani sıcaklık değişimlerine dikkat etmek önemli. Yağışlı günlerde ise uygun kıyafet seçimi ve alternatif planlar yapmayı unutmamak gerekiyor.

Konya Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

02 Kasım 2026 tarihi itibarıyla, Konya'da hava durumu sakin ve ılımlı. Sıcaklık 20 derece civarında. Günün ilk saatlerinde hafif bir serinlik var. Öğle saatleriyle birlikte sıcaklığın artması bekleniyor. Genel olarak, rahat edebileceğiniz bir hava mevcut. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün.

Konya'da gün içinde beklenen hafif rüzgar, dış mekan etkinliklerini destekliyor. Sabah ve akşamüstü saatlerinde yürüyüş yapmak için ideal bir hava var. Hava durumunu atlamamak önemlidir. Gün ortasında ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha çeşitli bir seyir izleyebilir. Sıcaklıkların 19 - 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Güneşli günlerin yanı sıra, yer yer yağışlı hava etkili olacak. Dışarıda zaman geçirecek olanların bu değişken hava koşullarına uyum sağlaması gerekecek. Yağmurlu günlerde uygun kıyafet seçimi yapmak önemlidir. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Hava durumu ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurmalıyız. Gün içinde aniden değişebilecek hava şartlarına hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, ani soğumalar karşısında koruyabilir. Hava durumunu kontrol ederek planlarınızı düzenlemek gününüzün akışını olumlu etkileyebilir. Yağış beklenen günlerde dış mekan aktivitelerinizi kısıtlayabilir. Bu nedenle alternatif planlar yapmanız önemli.

Sonuç olarak, Konya'nın 02 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu dışarıda vakit geçirenler için elverişli. Hava koşullarının sürekli değiştiğini unutmamalısınız. Gerekli önlemleri alarak, konforlu bir gün geçirebilirsiniz. Hafif yağışlı günlerin sizi olumsuz etkilememesi için gerekli hazırlıkları yapmalısınız.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayıÖzel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı
Erdoğan'dan Güney Kore ziyareti! Kritik zirve 3 Kasım'daErdoğan'dan Güney Kore ziyareti! Kritik zirve 3 Kasım'da

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Emekliye seyyanen zam için açıkladı: '2 rakam konuşuluyor'

Emekliye seyyanen zam için açıkladı: '2 rakam konuşuluyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.