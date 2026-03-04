Konya Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli. Sıcaklıklar gün boyunca 8 ile 10 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 9 dereceye kadar yükselebilir. Az bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında ölçülecek. Açık bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Açık bir hava devam edecek.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan saatte 19 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde rüzgar kuzeyden saatte 23 kilometre hız yapacak. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeyden saatte 16 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde ise batıdan saatte 7 kilometre hızla rüzgar esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %60. Öğle saatlerinde %34 seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde %41, gece ise %62 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumu güneşli ve ılıman. Perşembe günü hava sıcaklıklarının 12 derece civarında olması bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklıkların 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü daha soğuk bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 6 derece civarında olması öngörülüyor.

Hava koşulları genellikle ılıman görünüyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah ve akşam dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Rüzgar hızı zaman zaman artabilir. Rüzgarlı havalarda dikkatli olmanızda yarar var. Gün boyunca güneşli hava bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler almak önemlidir.