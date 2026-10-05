Konya Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

5 Ekim 2026, Konya'da tipik bir sonbahar günü. Hava durumu, gündüz saatlerinde 20 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşecek. Güneş, bulutlar arasında kayboluyor. Hafif rüzgar, dışarıda olmayı keyifli kılıyor. Hava durumu, bu dönem için serin bir havaya dönmüş durumda. İnsanlar, kısa kolluların üzerine hırka almayı düşünebilirler.

Bugünkü hava açık bir gökyüzüyle başlıyor. Ancak yer yer bulutlar görülebiliyor. Akşam saatlerinde hafif yağışlar olabilir. Bu, sonbahar rüzgarlarının ilk hissiyatı. Böyle günlerde kıyafet seçimi önemlidir. Akşam sıcaklığı 15 dereceye inebilir. Üşümemek için kat kat giyinmek gerekebilir.

Önümüzdeki günlerde hafif değişiklikler bekleniyor. 6 ve 7 Ekim'de gündüz sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında olacak. Akşam sıcaklıkları ise 14 - 16 dereceye düşecek. 8 Ekim'de hafif yağışlar yaşanabilir. Bu, insanların dışarıda fazla zaman geçirmesini engelleyebilir. Ancak birkaç gün içinde gökyüzü açılacak. Sıcaklıklar yükselebilir. Bu, sonbahar keyfi için bir fırsat sunuyor.

Dışarıda aktif zaman geçirmek isteyenler önlem almalıdır. Soğuk havalar için uygun kıyafet seçimi önemlidir. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 7 ve 8 Ekim tarihlerinde dışarıda plan yapacaklar dikkat etmelidir. Geçiş dönemlerinde uygun giyinmek sağlığı korur. Yağan yağışlar da dikkate alınmalıdır. Hava tahminlerini takip etmek, dış mekan etkinlikleri için önceden plan yapmayı kolaylaştırır.

5 Ekim 2026 tarihinde Konya'da hava durumu sonbaharın yaklaştığını gösteriyor. Bugünkü ve gelecek günlerin hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmayı gerektiriyor. Konya'nın doğal güzelliklerini yaşarken hava şartlarına dikkat etmek önemlidir. Bu sayede bu güzelliklerin tadını çıkarmak mümkün olacaktır.