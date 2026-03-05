Konya Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe, Konya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10-12 derece arasında seyredecek. Öğle saatlerinde gökyüzü parçalı bulutlu hale gelecek. Bu saatte sıcaklık yine 10-12 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7-8 derece civarına inecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek.

6 Mart Cuma günü, hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 7 Mart Cumartesi günü, hava sıcaklığı 2 derece civarında olacak. Bu günde güneşli bir hava hakim olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekiyor.