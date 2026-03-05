HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mart 2026'da Konya'da hava durumu genel olarak güneşli geçiyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10-12 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde gökyüzü parçalı bulutlu hale gelecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 7-8 dereceye inmesi bekleniyor. 6 Mart Cuma günü hava sıcaklığı 4 derece, 7 Mart Cumartesi ise 2 derece civarında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani değişikliklere hazırlıklı olmak son derece önemlidir.

Konya Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe, Konya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10-12 derece arasında seyredecek. Öğle saatlerinde gökyüzü parçalı bulutlu hale gelecek. Bu saatte sıcaklık yine 10-12 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7-8 derece civarına inecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek.

6 Mart Cuma günü, hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 7 Mart Cumartesi günü, hava sıcaklığı 2 derece civarında olacak. Bu günde güneşli bir hava hakim olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmha edilen İran füzesi Türkiye’de nereyi hedef alıyordu? Çarpıcı iddiaİmha edilen İran füzesi Türkiye’de nereyi hedef alıyordu? Çarpıcı iddia
İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.