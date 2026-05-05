Konya Hava Durumu! 05 Mayıs Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mayıs 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu serin ve yağmurlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 1 ile 10 derece arasında değişecek. Serin hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde belirgin olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 10 derece civarına ulaşacak.

Konya'daki hava durumu mevsim normallerinin altında. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava koşullarına neden olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık yine 10 derece civarına yükselecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 6 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklıkları 3 ile 15 derece arasında değişecek. Bu günde hava daha sıcak olacak. 7 Mayıs Perşembe günü, hava sıcaklıkları 4 ile 18 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 8 Mayıs Cuma günü ise hava sıcaklıkları 8 ile 21 derece arasında değişecek. Hava bulutlu ve güneşli olacak.

Serin ve yağmurlu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek önemlidir. Bu, soğuk algınlığı riskini azaltır. Yağmurlu havalarda dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı ve şemsiye kullanmak faydalıdır. Önümüzdeki günlerde daha ılıman hava bekleniyor. Kat kat giyinmek, hava koşullarına uygun hazırlık yapmak için yararlıdır.