HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gün boyunca sıcaklık 34-35 derece arasında seyredecek, akşam saatlerinde ise 18-19 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği öngörülüyor. Dışarıda bulunanların güneşten korunmak için şapka takması, bol su içmesi ve hafif kıyafetler giymesi gerekiyor. Ayrıca yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunmalı.

Konya Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 34 - 35 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 18 - 19 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, tipik yaz koşullarına uygun bir tablo çiziyor. Açık ve sıcak bir hava durumu söz konusu.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklık yine 34 - 35 derece civarında olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklığın bu aralıkta seyretmesi bekleniyor. Bu durum, açık ve sıcak havanın süreceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkat edilmesi önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Güneş ışınları dik açılarla gelir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı. Bol su tüketimi de önemli bir husus. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısının dengede tutulması gerekiyor. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalı.

Konya'da 6 Ağustos 2026 Perşembe hava durumu açık ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin önlemler alması önemlidir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet Başkanı, 'saldırı olacak' demişti! Kritik törenden hemen önce yakalandıDevlet Başkanı, 'saldırı olacak' demişti! Kritik törenden hemen önce yakalandı
Kriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiasıKriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiası

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.