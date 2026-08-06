Konya Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 34 - 35 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 18 - 19 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, tipik yaz koşullarına uygun bir tablo çiziyor. Açık ve sıcak bir hava durumu söz konusu.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklık yine 34 - 35 derece civarında olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklığın bu aralıkta seyretmesi bekleniyor. Bu durum, açık ve sıcak havanın süreceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkat edilmesi önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Güneş ışınları dik açılarla gelir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı. Bol su tüketimi de önemli bir husus. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısının dengede tutulması gerekiyor. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalı.

Konya'da 6 Ağustos 2026 Perşembe hava durumu açık ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin önlemler alması önemlidir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.