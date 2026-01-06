HABER

Konya Hava Durumu! 06 Ocak Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, Konya'da hava durumu genellikle açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 10 derece, akşam ise 5 dereceye inilecek. Rüzgar batıdan hafif esecek. Nem oranı sabah %78, akşam %71 seviyesine düşecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumunun devam etmesi bekleniyor. 7 ve 8 Ocak tarihlerinde sıcaklıklar 12 ile 0 derece arasında değişecek. Dışarı çıkmadan uygun giyinmek, hava koşullarına hazırlık açısından önemli olacak.

Devrim Karadağ

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı günü, Konya'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında geçecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %78, akşam saatlerinde ise %71 olacak. Bu durum, Konya'da ılıman ve rahat bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Ocak Çarşamba günü, hava güneşli olacak. Sıcaklık 12 ile 2 derece arasında değişecek. 8 Ocak Perşembe günü ise hava parçalı bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 13 ile 0 derece arasında seyredecek. Bu nedenle, hava koşullarının ılıman ve rahat olmasını bekleyebiliriz.

Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Rüzgâra karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek önerilir. Yanınızda bir mont bulundurmak iyi bir fikirdir. Ayrıca, rüzgâra karşı koruyucu bir şapka veya atkı kullanmak konforunuzu artırır. Böylece, Konya'daki hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.

