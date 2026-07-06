Konya Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Temmuz 2026 Pazartesi, Konya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 25 dereceye kadar çıkacak. Gece ise sıcaklık 16 dereceye düşecek. Nem oranı %40 ile %77 arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte 18 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

Bu hava koşullarında özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar dışarıda vakit geçirenler için sürpriz olabilir. Yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızlanmasıyla hafif eşyaların yerinden hareket etme riski artabilir. Açık alanlarda bulunan hafif nesneleri sabitlemekte de yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 7 Temmuz Salı günü, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 29 derece arasında değişecek. 8 Temmuz Çarşamba ve 9 Temmuz Perşembe günleri ise güneşli hava koşulları hakim olacak. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 28 derece civarına ulaşacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar bulunacak.

Bugünkü hava durumu değişken ve yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil ve güneşli hale gelecek. Açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.