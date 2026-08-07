Konya Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Konya hava durumu nasıl?

7 Ağustos 2026 Cuma günü, Konya'da hava durumu oldukça sıcak olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklık, Konya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklık 34 derece civarında olacak. 9 Ağustos Pazar günü ise hava 32 ile 33 derece arasında seyredecek. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 31 ile 32 derece civarında bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler almak gerekmektedir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir fikir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek de yararlı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Konya'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak geçecek. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.