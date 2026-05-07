HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Konya'da hava durumu 7 Mayıs 2026 Perşembe günü ılıman ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 18 derece, akşam ise 17 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 9 dereceye geriliyor. Rüzgarın yönü değişiyor. Sabah ve öğle saatlerinde kuzeydoğu ve doğudan esen rüzgar, akşam kuzeybatıya dönüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 20-21 derece civarında kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman, fakat sabah akşam serinliğini unutmamak gerek.

Konya Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 7 Mayıs 2026 Perşembe, Konya'da hava durumu ılıman ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 derece civarında. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 17 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 9 derece civarına gerileyecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan esiyor. Sabah hızı saatte 6 kilometre. Öğle saatlerinde doğudan esme hızı 8 kilometre. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeybatıdan esecek ve saatte 10 kilometre hıza ulaşacak. Gece saatlerinde rüzgar tekrar kuzeybatıdan esecek ve saatte 6 kilometre hızla devam edecek. Nem oranı sabah %72, öğle %41, akşam %48 ve gece %75 civarında olacak.

İlerleyen günlerde Konya'da hava durumu ılıman ve güneşli kalacak. 8 Mayıs Cuma günü sıcaklık 20 dereceye yükselecek. 9 Mayıs Cumartesi günü ise bu sıcaklık 21 dereceye çıkması bekleniyor. 10 Mayıs Pazar günü de sıcaklığın 21 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak harika bir fikir. Ancak, sabah ve akşam serin olabileceğini unutmayın. Yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde güneş ışınları daha etkili olabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Rüzgar hızı gün içinde değişkenlik gösterebilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken rüzgar durumunu dikkate almakta fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Timsahın midesinden 6 terlik çıkarıldı! Kayıp vakalarıyla ilgili korkutan şüpheTimsahın midesinden 6 terlik çıkarıldı! Kayıp vakalarıyla ilgili korkutan şüphe
CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.