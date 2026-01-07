Konya Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu genellikle açık ve güneşli. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 derece civarında. Gündüz sıcaklık 10 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 8 dereceye düşecek. Rüzgar batı yönünden, saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %55, akşam %73 ve gece %82 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Ocak Perşembe günü, sıcaklıklar 5 derece civarında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak. 9 Ocak Cuma günü, hava sıcaklıkları 2 derece civarında tahmin ediliyor. Yine güneşli bir hava bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü, sıcaklıklar -2 derece civarında olacak. Güneşli bir hava öngörülüyor. 11 Ocak Pazar günü, hava sıcaklıkları 5 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava tahmin ediliyor. 12 Ocak Pazartesi günü, sıcaklıklar 2 derece civarında olacak. Kar yağışlı bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Zaman zaman yağışlı günler yaşanacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde ıslanmamak için şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Aynı zamanda günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize olanak tanır.