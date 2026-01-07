HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 7 Ocak 2026 tarihinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece, gün içinde 10 dereceye çıkacak. Rüzgar batıdan saatte 10 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. 8 Ocak'ta 5 derece, 9 Ocak'ta 2 derece, 10 Ocak'ta ise -2 dereceye inmesi öngörülüyor. Uygun giyinmek ve yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak sağlığınız için önemlidir.

Konya Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu genellikle açık ve güneşli. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 derece civarında. Gündüz sıcaklık 10 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 8 dereceye düşecek. Rüzgar batı yönünden, saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %55, akşam %73 ve gece %82 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Ocak Perşembe günü, sıcaklıklar 5 derece civarında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak. 9 Ocak Cuma günü, hava sıcaklıkları 2 derece civarında tahmin ediliyor. Yine güneşli bir hava bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü, sıcaklıklar -2 derece civarında olacak. Güneşli bir hava öngörülüyor. 11 Ocak Pazar günü, hava sıcaklıkları 5 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava tahmin ediliyor. 12 Ocak Pazartesi günü, sıcaklıklar 2 derece civarında olacak. Kar yağışlı bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Zaman zaman yağışlı günler yaşanacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde ıslanmamak için şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Aynı zamanda günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize olanak tanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Kalbine yenik düştüCHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Kalbine yenik düştü
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.