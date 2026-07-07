Konya Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu genel olarak bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Nem oranı %73 civarında. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 13 kilometre olarak tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Çarşamba günü hava sıcaklığı 17 ile 28 derece arasında değişecek. Perşembe günü ise 18 ile 30 derece arasında olması bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 20 ile 30 derece arasında olacak.

Bu dönemde sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak gerekir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de faydalıdır. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra etkinlikleri sınırlamak gerekecek. Gölge alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklıdır.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. Sıcak havaya uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur.