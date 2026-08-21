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Arnavutluk'a giden Türk turistin tatili kabusa döndü! Bagajdan çıktı

Arnavutluk’a tatile giden E.P.'nin hayatı kâbusa döndü. Portekizli bir turist ‘laf atma’ kavgasında bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti işlediği öne sürülen İngiliz ise Ezgi Parlak’ın kullandığı aracın bagajında bulundu.

Arnavutluk'a giden Türk turistin tatili kabusa döndü! Bagajdan çıktı
Devrim Karadağ

Arnavutluk'un güneyinde yer alan ve "Avrupa'nın Maldivleri" olarak bilinen tatil beldesi Ksamil'de 18 Ağustos Salı günü bir gece kulübünün içinde "kıza laf atma" meselesi yüzünden başlayan tartışma plajda kavgaya dönüştü.

ŞEZLONGLARIN ARASINDA ÖLÜ BULUNDU

Çok sayıda kişinin karıştığı kavga polis tarafından bastırılırken, 20 yaşındaki Portekizli turist Luis Miguel Varela Mendes olayların yatışmasından 3 saat sonra şezlongların arasında ölü bulundu.

Arnavutluk a giden Türk turistin tatili kabusa döndü! Bagajdan çıktı 1

45 GÖZALTI VAR

Sabah'ta yer alan habere göre, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen Mendes'in katil zanlısını belirlemek için harekete geçen polis, olaylara müdahale etmeyen iki polis memuru dahil 45 kişiyi gözaltına aldı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Tanık anlatımlarından ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, Mendes'i bıçaklayan kişinin 29 yaşındaki Arnavutluk'ta yaşayan bar çalışanı İngiliz vatandaşı Sokrat Vata olduğunu tespit etti.

ARACIN BAGAJINDAN ÇIKTI

İngiltere'de de uyuşturucu temini ve birçok suçtan sabıkası olan ve gece kulüplerinde koruma olarak görev yapan Sokrat Vata'nın yakalanması için Arnavutluk polisi alarma geçti. Vata'nın bir otomobille Tiran'a doğru gittiği yönünde ihbarı değerlendiren polis, aracı otobanda durdurdu. Aracın şoför koltuğunda oturan ve Arnavutluk'a beş gün önce giriş yaptığı belirlenen E.P. (31) ve korsan taksicilik yapan Türk vatandaşı N.M. (38) araçtan indirildi. Aracın bagajında yapılan aramada ise valizlerin arkasında saklanan katil zanlısı Sokrat Vata gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Zanlı Sokrat Vata ifadesinde barda yaşanan kavga sırasında bir kişiyi bıçakladığını itiraf etti. Gözaltına alınan E.P. ise yaşananlarla ilgisi olmadığını, korsan taksici N.M. ile Tiran'a gitmek konusunda anlaştıklarını, aracın bagajında saklanan kişiden haberinin olmadığını ileri sürdü.

Arnavutluk a giden Türk turistin tatili kabusa döndü! Bagajdan çıktı 2

11 KİŞİ CEZAEVİNDE

BAR çalışanı Sokrat Vata cinayet suçundan, N.M. ve E.P. cinayete yardım ve yataklık etmek, 2 polis suçluyu kayırmak, 6 kişi ise cinayete iştirak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutluk a giden Türk turistin tatili kabusa döndü! Bagajdan çıktı 3

Adana'da uluslararası bir şirkette denetmen olarak görev yapan E.P.'nin yakınları, "5 günlük bir tatil için Ksamil'e gitmişti. Suçsuz olduğuna inanıyoruz" dediler.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Arnavutluk
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