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Kocaeli'de gizemli olay! 3 kardeşin cesedi bulunmuştu; kayıp kardeş sağ bulundu

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde bulunan 3 cesedin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin 24, 17 ve 15 yaşlarındaki 3 kardeş olduğu tespit edilirken, kayıp olan diğer kız kardeşin sağ bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde bulunan 3 cesedin kimlikleri belirlendi. Cesetlerin 3 kardeşe ait olduğu, kayıp bir kardeşin sağ bulunduğu öğrenildi. Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kişinin kimlik tespiti için çalışmalar tamamlandı.

Cesetlerin G.S. (24), M.A.S. (17) ve B.S. (15) adlı 2'si kız 3 kardeşe ait olduğu tespit edildi.

Öte yandan kayıp kız kardeş B.S'nin arama çalışmaları sonucu sağ bulunduğu öğrenildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde dün, hareketsiz halde duran bedenleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilmişti.

Kocaeli de gizemli olay! 3 kardeşin cesedi bulunmuştu; kayıp kardeş sağ bulundu 1

Ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Kocaeli de gizemli olay! 3 kardeşin cesedi bulunmuştu; kayıp kardeş sağ bulundu 2

Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kardeş ceset
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