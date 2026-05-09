Konya Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Mayıs 2026 Cumartesi, Konya'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklıkları 6 - 7 derece civarında. Hava çok bulutlu görünüyor. Öğle saatlerine gelindiğinde sıcaklık 20 - 21 dereceye yükselebilir. Fakat, gün içinde akşam saatlerine doğru sıcaklık tekrar düşecek. Hava yine çok bulutlu kalacak. Günün farklı saatlerinde farklı hava koşullarıyla karşılaşma ihtimaliniz var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 10 Mayıs Pazar günü, hava sıcaklıkları 6 - 7 derece civarında olacak. Hava hala çok bulutlu kalacak. 11 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıkları 9 - 10 derece arasında değişecek. Bu gün de hava çok bulutlu olacak. 12 Mayıs Salı günü hava sıcaklıkları 7 - 8 derece civarında gerçekleşecek. Hava yine çok bulutlu olacak.

Bu dönem boyunca sabah ve akşam saatleri serin geçecek. Yanınıza uzun kollu bir şeyler almak faydalı olacaktır. Rüzgârlı havalarda dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Bahar alerjisi olanların tedbirli olması önerilir. Genel olarak, Konya'da hava serin ve yağışlı olacak. Plan yaparken hava koşullarını dikkate almak önemlidir.