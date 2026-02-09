Konya Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi. Konya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar, 4 ile 11 derece arasında olacak. Hava zaman zaman bulutlanacak. Özellikle sabah saatlerinde hava serin gözüküyor. Dışarı çıkarken uygun giyinmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günler için benzer hava durumu bekleniyor. 10 Şubat Salı günü, hava daha soğuyacak. Sıcaklıklar 1 ile 7 derece arasında seyredecek. 11 Şubat Çarşamba günü, kısmen güneşli bir hava beklentisi var. O gün sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında olacaktır. 12 Şubat Perşembe günü ise yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek sıcak tutar. 12 Şubat Perşembe için beklenen sağanaklar göz önünde bulundurulmalıdır. Şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgar da orta şiddette esecektir. Bu nedenle rüzgar geçirmez giysiler tercih edebilirsiniz.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacaktır. Güncel hava tahminlerini takip etmekte fayda var. Planlarınızı buna göre yapmanız önemlidir.