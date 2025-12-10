HABER

Konya Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 10 Aralık 2025 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık 1.9 ile 4.4 derece arasında değişirken, nem oranı %86 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 15.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Dışarı çıkacakların kalın giysi giymesi ve şemsiye bulundurması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık daha da düşerek -1 ile 9 derece arasında seyredecek. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlık açısından önemli.

Devrim Karadağ

10 Aralık 2025 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Sıcaklıklar 1.9 ile 4.4 derece arasında değişecek. Nem oranı %86 civarında. Rüzgar hızı ise 15.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:55. Gün batımı saati 17:30 olarak hesaplandı.

Bu serin ve hafif yağmurlu koşullarda, dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olur. Şemsiye bulundurmanız da önemlidir. Nem oranının yüksek olması, bazı sağlık sorunları olanları etkileyebilir. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olması önerilir.

Önümüzdeki günlerde, 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava daha da soğuyacak. Sıcaklıklar -1 ile 8 derece arasında olacak. Bu gün için kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 12 Aralık 2025 Cuma günü ise hava tamamen güneşli. Sıcaklıklar -2 ile 9 derece arasında seyredecek. Bu günlerde kalın giysiler giyilmesi ve güneş koruyucu kullanılması önemlidir.

Genel olarak, Konya'da önümüzdeki günlerde serin ve güneşli hava koşulları görülecek. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek gerekecek. Gerekli önlemleri almak ise sağlığınızı koruyacaktır.

hava durumu Konya
