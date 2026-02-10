Konya Hava Durumu! 10 Şubat Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu serin ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar altında, Konya'da serin ve bulutlu bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif değişiklikler gösterecek. 11 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu bir görünüm sergileyecek. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişecek. Hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. 13 Şubat Cuma günü, hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece arasında olacak. Hava bu gün de kapalı ve bulutlu olacak. Bu dönemde, Konya'da genel olarak serin ve bulutlu bir hava devam edecek.

Hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düştüğünü unutmamalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şal veya atkı bulundurmak önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle cildinizi nemlendirmelisiniz. Ayrıca, su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Rüzgarın etkili olacağı günlerde, rüzgar geçirmeyen bir mont veya ceket giymeniz sizi rahat hissettirecektir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Bu nedenle, uygun giyim ve kişisel bakım önlemlerine dikkat etmelisiniz.

Sonuç olarak, Konya'da 10 Şubat 2026 Salı günü serin ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Bu dönemde, hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.