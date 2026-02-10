HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 10 Şubat Salı Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu serin ve bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında olacakken, rüzgar hızı 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde, sıcaklıkların 3 ile 12 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu süre zarfında, kat kat giyinmek ve cilt bakımına dikkat etmek faydalı olacaktır. Uygun giyim önerileriyle serin havaya karşı hazırlıklı olunmalı.

Konya Hava Durumu! 10 Şubat Salı Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu serin ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar altında, Konya'da serin ve bulutlu bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif değişiklikler gösterecek. 11 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu bir görünüm sergileyecek. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişecek. Hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. 13 Şubat Cuma günü, hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece arasında olacak. Hava bu gün de kapalı ve bulutlu olacak. Bu dönemde, Konya'da genel olarak serin ve bulutlu bir hava devam edecek.

Hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düştüğünü unutmamalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şal veya atkı bulundurmak önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle cildinizi nemlendirmelisiniz. Ayrıca, su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Rüzgarın etkili olacağı günlerde, rüzgar geçirmeyen bir mont veya ceket giymeniz sizi rahat hissettirecektir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Bu nedenle, uygun giyim ve kişisel bakım önlemlerine dikkat etmelisiniz.

Sonuç olarak, Konya'da 10 Şubat 2026 Salı günü serin ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Bu dönemde, hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendiTEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı! İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.