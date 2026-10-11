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Konya Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Konya hava durumu nasıl?

Konya'nın 11 Ekim Pazar 2026 tarihli hava durumu, serin sabah saatleriyle başlıyor; gün içinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Bahar havasında ilerleyen günlerde bulutlar artacak ve aralıklı yağışlar görülebilir. Dışarı çıkmadan şemsiye almak faydalı olacaktır. Pazartesi ve Salı günleri ise sıcaklık değişiklikleri dikkat çekiyor. Bayan ve erkeklerin kıyafet tercihlerinde esnek olmaları öneriliyor. Hava durumunu gözlemlemek önem taşıyor.

Konya Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 11 Ekim Pazar 2026. Konya'da hava durumu oldukça değişken. Sabah saatlerinde hafif serin bir havayla güne başlanıyor. Gün ortasında sıcaklık 20 derece civarına yükselecek. Bu, daha keyifli bir atmosfer sunacak. Öğleden sonra sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Bahar havasında bir gün geçireceğiz. Fakat gün sonunda bulutlar artacak. Bu durum aralıklı yağışlara neden olabilir. Dışarı çıkarken şemsiye almak iyi bir fikir.

Konya'nın iklimi karasal etkilerle şekilleniyor. Bu nedenle sıcaklık farkları belirgin olabiliyor. Sabah saatlerinde hafif bir mont veya ceket almak faydalı. Öğle saatlerinde ise daha hafif kıyafetler tercih edilebilir. Havada hafif bir nem olacağı düşünülürse, dışarıda uzun süre kalacakların dikkat etmesi gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkacak. Salı günü ise sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Yerel hava koşulları bu durumu etkileyebilir. Dışarıda vakit geçirecekler için esnek bir giyim öneriliyor. Hava durumunu gözlemlemek de önemli. Ayrıca 13 Ekim Çarşamba kısmi bulutlu bir hava öngörülüyor. Bu durum açık hava etkinliklerini planlamak için etkili olabilir.

Konya'da bugünkü hava durumu ılımlı ve keyifli. Anlık değişimlere dikkat etmek gerekiyor. Yağışlı günlerde hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken hava durumunu dikkate almak, kıyafetleri buna göre ayarlamak gerekir. Havalar değişken olduğu için tahminlere göz atmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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