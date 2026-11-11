HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'nın hava durumu, 11 Kasım 2026 tarihinde 20 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişim gösterirken, sabah saatlerinde serin hava etkili olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık artacak. Akşam saatlerinde ise bulutlar yoğunlaşacak ve hafif yağış görülebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin hava koşullarına hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Hava koşullarını takip etmek, günlük yaşamda fayda sağlamak açısından dikkate değer.

Konya Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Konya'nın hava durumu, 11 Kasım 2026 tarihinde 20 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu durum yerel halk için ılıman bir hava sunacak. Sabah saatlerinde serin bir hava etkili olacak. Öğle saatlerine yaklaştıkça sıcaklık artış gösterecek. Hava genel olarak az bulutlu olacak. Güneş ışınları şehri aydınlatacak. Günün ilerleyen saatlerinde keyifli bir atmosfer oluşacak. Akşam saatlerinde yoğunlaşan bulutlar hafif bir yağış getirebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin hava koşullarına hazırlıklı olmaları önemli.

Sorular soranlara dikkat edilmesi gereken konu gün boyunca beklenen sıcaklıklardır. Akşam saatlerinde hava soğuyacak. Sıcak giysiler giyilmesi faydalı olacak. Değişken hava koşullarına karşı spor yapanlar dikkatli olmalı. Konya'nın doğa ile iç içe geçtiği bu günlerde havanın başlangıçta serin olacağını unutmamak gerekli.

İlerleyen günlerdeki hava durumu, genel olarak değerlendirildiğinde, dereceler 15 ile 21 derece arasında olacak. Dinamik hava hareketlilikleri yaşanacak. Ara ara yağışlı günler görülebilir. Açık havada aktiviteleri planlayanların hava tahminlerine dikkat etmesi önemlidir. Bulutlu hava beklenmedik değişiklikler yaratabilir. Hazırlıklı olmak mantıklı bir yaklaşım olacaktır.

Kış mevsimine yaklaşırken sıcaklıklar düşecek. Sabah saatlerinde sis görülebilir. Bu durum ulaşımda sıkıntılara yol açabilir. Rüzgarlı günler de göz önünde bulundurulmalı. Açık alan etkinliklerinin planlanmasında bu durum fayda sağlayabilir. Değişen hava durumunun günlük yaşam üzerindeki etkileri vardır. Konya'da hava durumu takibi yapmak akıllıca bir tercih olacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Libya'dan Türkiye açıklaması: 'İstediğimiz anlaşmayı yapabiliriz'Libya'dan Türkiye açıklaması: 'İstediğimiz anlaşmayı yapabiliriz'
Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı! Kritik anlaşmayı onayladılarSuudi Arabistan'dan Türkiye kararı! Kritik anlaşmayı onayladılar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Heyecanlandıran kulis: En düşük emekli maaşı için rakam verdi

Heyecanlandıran kulis: En düşük emekli maaşı için rakam verdi

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.