Konya Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

11 Şubat 2026 tarihinde Konya'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 2 ile 11 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Rüzgar batı yönünden 7 kilometre hızla esecek. 12 Şubat'ta hava durumu hâlâ kapalı kalacak. 13 ve 14 Şubat tarihlerinde ise hafif ve yoğun yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giysiler seçmek önemlidir.

Seray Yalçın

11 Şubat 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 2 ile 11 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise 7 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 6 dereceyi gösterecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar inecek. Hissedilen sıcaklık 2 derece civarında olacak. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 7 kilometre olacak. Zaman zaman 10 kilometreye kadar çıkabilir. Nem oranı sabah %85 civarında olacak. Gündüz %55, akşam %70 ve gece %85 seviyelerinde kalacak. Basınç sabah 893 hPa, gündüz 891 hPa, akşam 891 hPa ve gece 891 hPa olacak.

12 Şubat 2026 Perşembe günü, hava kapalı ve bulutlu devam edecek. Sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında olacak. 13 Şubat 2026 Cuma günü, hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 12 derece aralığında kalacak. 14 Şubat 2026 Cumartesi günü, yoğun yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında değişecek.

Bu dönemde Konya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar seçmek de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih etmek daha uygun olur. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Böylece Konya'daki hava koşullarına hazırlıklı olabilir ve günlük aktivitelerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

