Konya Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Konya'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 8 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, akşam %79 civarında olacak. Konya'da bugünkü hava durumu açık ve güneşli bir gün olarak planlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 8 derece, akşam ise 3 derece civarında seyredecek. 14 Aralık Pazar günü de hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 8 derece, akşam 2 derece civarında olacak. 15 Aralık Pazartesi günü hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece, akşam 1 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi mümkündür. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Güneşli hava koşulları nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi koruyacaktır.