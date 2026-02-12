Konya Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe. Konya'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 3 ile 13 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 0 dereceye düşecek. Gün ortasında sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 5 derece civarında olacak. Gece saatlerinde 8 dereceye kadar düşüş olacak. Hissedeceğimiz sıcaklık 4 derece civarında bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %66, akşam %75, gece ise %80 civarında olacak.

13 Şubat Cuma günü hava durumu daha soğuk olacak. Sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu kalacak. Hissedilen sıcaklık 1 ile 5 derece arasında olacak. Rüzgar güneyden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 civarında ölçülecek.

14 Şubat Cumartesi sabahı hava biraz daha ısınacak. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında olacak. Hava az bulutlu bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 2 ile 6 derece arasında kalacak. Rüzgar güneyden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %88 civarında olacak.

15 Şubat Pazar günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 4 ile 17 derece arasında değişecek. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık 3 ile 7 derece arasında kalacak. Rüzgar güneyden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %88 civarında ölçülecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giyilmesi faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.