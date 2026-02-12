HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 13 derece arasında değişirken, sabahın erken saatlerinde sıcaklık 4 derece olarak ölçülecek. Hissedilen sıcaklık sıfır, gün ortasında ise 10 dereceye çıkacak. Hafif yağış beklenirken, rüzgar güneyden saatte 10 kilometre hızla esecek. Yüksek nem oranı, kalın giysiler giyilmesini zorunlu kılabilir. Hava koşullarına dikkat edilmelidir.

Konya Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe. Konya'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 3 ile 13 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 0 dereceye düşecek. Gün ortasında sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 5 derece civarında olacak. Gece saatlerinde 8 dereceye kadar düşüş olacak. Hissedeceğimiz sıcaklık 4 derece civarında bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %66, akşam %75, gece ise %80 civarında olacak.

13 Şubat Cuma günü hava durumu daha soğuk olacak. Sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu kalacak. Hissedilen sıcaklık 1 ile 5 derece arasında olacak. Rüzgar güneyden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 civarında ölçülecek.

14 Şubat Cumartesi sabahı hava biraz daha ısınacak. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında olacak. Hava az bulutlu bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 2 ile 6 derece arasında kalacak. Rüzgar güneyden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %88 civarında olacak.

15 Şubat Pazar günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 4 ile 17 derece arasında değişecek. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık 3 ile 7 derece arasında kalacak. Rüzgar güneyden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %88 civarında ölçülecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giyilmesi faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor
Teröristbaşına yönelik umut hakkıyla ilgili yeni gelişmeTeröristbaşına yönelik umut hakkıyla ilgili yeni gelişme

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.