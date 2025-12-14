Konya Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Konya hava durumu nasıl?

Konya'da, 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 8 ile 10 derece arasında seyredecek. Bu, Konya'daki hava durumu hakkında ılıman bir yanıt sunuyor.

15 Aralık Pazartesi günü hava biraz daha soğuyacak. Sıcaklık 6 ile 8 derece arasında değişecek. Salı günü ise sıcaklığın 8 derece civarında olması bekleniyor. Çarşamba günü hava sıcaklığı 6 dereceye düşebilir. Bu, serin ve hafif soğuk bir hava beklentisi oluşturuyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Bu şekilde, Konya'da hava durumuna karşı hazırlıklı olabilirsiniz.