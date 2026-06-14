Konya Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Haziran 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu kısmen güneşli. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 21 - 22 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 - 15 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 14 - 17 kilometre arasında olacak. Nem oranı %40 - %59 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak olacak. 15 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 25 - 26 derece aralığında olacak. 16 Haziran Salı günü ise sıcaklık 28 - 29 dereceye yükselebilir. Bu sıcaklıklar, Konya'nın tipik yaz havasını gösteriyor.

Bu dönemde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Koruyucu krem uygulamak da cilt sağlığını korur. Bol su içmek vücudun su dengesini sağlamaya yardımcı olur. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmakta fayda var. Daha hafif ve serinletici gıdalar tercih edilmelidir.

Konya'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava kısmen güneşli ve hafif yağmurlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Güneşe karşı korunma önlemleri almak sağlığı korur. Vücudu serin tutmak da oldukça önemlidir.