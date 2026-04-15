HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 15 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu bir gün sunuyor. Gündüz sıcaklık 19-22 derece arasında değişirken akşam saatlerinde 7-10 dereceye düşecek. Kuzeydoğudan esen hafif rüzgar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 16 Nisan'da bulutlu ve güneşli, 17 Nisan'da hafif yağmurlu hava bekleniyor. Hava durumuna uygun giyinmek önemli.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu genellikle parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 ile 10 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %88, gündüz %67, akşam %88 ve gece %92 olacak.

Bu hava koşulları, tipik bir bahar gününü yansıtıyor. Gündüz hafif bir ceket veya uzun kollu üst tercih edilebilir. Akşam ve gece daha kalın bir mont gerekebilir. Rüzgar hafif olacağından, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Nisan Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 ile 22 derece arasında olacak. 17 Nisan Cuma günü, hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise 12 ile 20 derece arasında değişecek. 18 Nisan Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebilir. Sıcaklıklar 5 ile 16 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak şart. Özellikle hafif yağmurlu günlerde, su geçirmez bir mont veya şemsiye bulundurmak faydalı. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor.

Konya'da 15 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu, bahar mevsiminin tipik özelliklerini taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak akıllıca olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.