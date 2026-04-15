Konya Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu genellikle parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 ile 10 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %88, gündüz %67, akşam %88 ve gece %92 olacak.

Bu hava koşulları, tipik bir bahar gününü yansıtıyor. Gündüz hafif bir ceket veya uzun kollu üst tercih edilebilir. Akşam ve gece daha kalın bir mont gerekebilir. Rüzgar hafif olacağından, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Nisan Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 ile 22 derece arasında olacak. 17 Nisan Cuma günü, hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise 12 ile 20 derece arasında değişecek. 18 Nisan Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebilir. Sıcaklıklar 5 ile 16 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak şart. Özellikle hafif yağmurlu günlerde, su geçirmez bir mont veya şemsiye bulundurmak faydalı. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor.

Konya'da 15 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu, bahar mevsiminin tipik özelliklerini taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak akıllıca olacaktır.