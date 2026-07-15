Konya Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %46 civarında. Rüzgarın hızı 14 km/s olarak tahmin ediliyor. Bu güzel hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 20 ile 22 derece arasında olacak. Güneşli bir gün geçirmemiz bekleniyor. Cuma günü hava koşulları değişmeyecek. Sıcaklıklar yine 20 ile 22 derece arasında seyredecek. Güneşli bir hava hakim olacak. Cumartesi günü de benzer hava koşulları devam edecek. Pazar günü sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında kalacak. Hava güneşli olacak. Bu süre zarfında yağış beklenmiyor.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu dönemlerde dikkatli olmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de önem taşır. Uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınmak sağlık açısından yararlıdır. Uygun kıyafetler giymek de önerilir. Dışarıda vakit geçirirken bu önlemleri almak önemlidir. Hem keyifli hem de sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.