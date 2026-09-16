Konya Hava Durumu! 16 Eylül Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

16 Eylül 2026 tarihinde Konya'da hava durumu dikkat çekiyor. Yaz mevsimi sona yaklaşırken, sıcaklık 20 derece civarında. Açık ve hafif rüzgarlı bir atmosfer hakim. Güneşin etkisiyle sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabahları serin bir hava var. Öğle saatlerine yaklaştıkça hava daha sıcak hale geliyor. Gün içinde yürüyüş yapmak için ideal bir gün. Dışarıda zaman geçirmek de oldukça keyifli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sakin ve ılımlı olacak. Cuma günü sıcaklık 21 dereceye kadar çıkabilir. Geceleri ise serin geçecek, 15 derece civarına düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü de aynı sıcaklık aralığı devam edecek. Bazı saatlerde hafif bulutluluk görülebilir. Genel olarak hava, dışarıda vakit geçirmek için elverişli kalacak. Alışverişe çıkabilir veya tarihi yerleri ziyaret edebilirsiniz.

Bu dönemde dışarıda zaman geçirenler için bazı önlemler almak faydalı. Uzun süre güneşte kalmamak için şapka takmak önemlidir. Güneş kremini kullanmak da gereklidir. Su tüketimini artırarak vücudun su dengesini korumalıyız. Rüzgar hissediliyorsa hafif bir üst giyerek rahatsız olmaktan kaçınabilirsiniz. Ani sıcaklık değişiklikleri beklenmiyor. Bu nedenle daha fazla önlem almak gerekmiyor.

16 Eylül 2026 tarihinde Konya'daki hava durumu dışarıda geçirecek vakitler için uygun. Havadar bir gün geçirirken, önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar olacak. Doğayla ve şehirle iç içe olmak için bu güzel havayı değerlendirmenizi öneririm.