Konya Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün 16 Ocak 2026 Cuma günü. Konya'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının gün boyunca 7 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 0 derece civarında olacağı öngörülüyor. Bu, Konya'daki hava durumu hakkında en uygun bilgiyi sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Ocak Cumartesi günü hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile -7 derece arasında değişecek. 18 Ocak Pazar günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 0 ile -7 derece arasında seyredecek. 19 Ocak Pazartesi günü bulutlar arasında ara ara güneşin görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar -1 ile -8 derece arasında olacak.

Bu dönemde ani hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak çok önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Donma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Hafif kar sağanağı beklenen günlerde yolda kayma ve buzlanma riski var. Araç kullanırken daha dikkatli olunmalıdır. Gün içerisinde güneşli saatlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar olabilir. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

Sonuç olarak Konya'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.