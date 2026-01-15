İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Can kaybı artmaya devam ediyor

İran, NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayınlayarak önceden izni alınan uluslararası sivil uçuşlar hariç tüm uçuşlara hava sahasını geçici olarak kapattı.

İRAN'DAN YENİ HAMLE

İran’da 28 Aralık’tan bu yana devam kitlesel protesto gösterileri ve ABD’nin muhtemel askeri müdahale sinyali bölgede güvenlik endişelerini artırırken, İran’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Uluslararası uçuş takip platformu Flightradar 24'te yer alan bilgiye göre; İran NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayınlayarak önceden izni alınan uluslararası sivil uçuşlar hariç tüm uçuşlara hava sahasını geçici olarak kapattı. İran tarafından yayınlanan NOTAM’da, "Tahran uçuş bilgi bölgesi sivil geliş-gidiş uçuşları hariç tüm uçuşlara kapalıdır. Bu bölgedeki uçuşlar için İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan önceden uçuş izni alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

CAN KAYBI SAYISI HER GÜN ARTIYOR

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 2 bin 615’e, tutuklananların sayısının ise 18 bin 470’e yükseldiğini açıkladı. 2 bin 54 kişinin ise ciddi şekilde yaralandığı bildirildi.

31 EYALETTE 187 ŞEHRE YAYILDI

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen kitlesel gösterilerin yankıları sürerken, ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestoların bilançosuna dair yeni açıklama yaptı. HRA’nın paylaştığı verilere göre; gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2 bin 615’e yükseldi. Ölenlerin 2 bin 435’inin protestocu, 13’ünün 18 yaş altı çocuk olduğu aktarılırken, protestocu olmayan tarafsız 14 sivilin de hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca toplam 153 güvenlik gücü personeli ile sivil hükümet destekçisinin öldüğü ifade edildi. HRA’nın 882 harici ölüm vakası ile ilgili incelemeyi sürdürdüğü belirtilirken, en az 2 bin 54 kişinin de ciddi şekilde yaralandığı aktarıldı. 31 eyaletteki 187 şehre yayılan 617 protesto gösterisinde 18 bin 470 kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

DÜNE GÖRE ARTIŞ

HRA’dan dün yapılan açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2 bin 571, tutuklananların sayısı ise 18 bin 434 olarak açıklanmıştı. Yaralı sayısının ise bin 134 olduğu kaydedilmişti.