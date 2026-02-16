Konya Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Şubat 2026 Pazartesi, Konya'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 16 - 17 derece. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 - 5 derece olacak. Rüzgar güneybatıdan hafif esecek. Hızı 15 - 30 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %60 - 70 civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Şubat Salı günü, hava daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklığı 11 - 12 derece. Gece ise 4 - 5 derece civarında kalacak. 18 Şubat Çarşamba günü, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 8 - 9 derece. Gece sıcaklığı -2 - 0 derece arasında olacak. 19 Şubat Perşembe günü ise, hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz 9 - 10 derece bekleniyor. Gece sıcaklığı yine -2 - 0 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olacaktır. 18 Şubat Çarşamba günü beklentiler nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez kıyafet giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak açısından gereklidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere karşı kat kat giyinmek gerekir. Sıcak içecekler de sağlığınız için faydalı olacaktır.

Konya'da 16 Şubat Pazartesi hava durumu açık olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Bu nedenle, hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.