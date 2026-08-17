Konya Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü, Konya'da hava durumu değişken olacak. Bölgenin bazı yerlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 26 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 13 - 14 derece arasında kalacak. Rüzgar hızı 11 - 12 km/saat olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine değişkenliğini koruyacak. 18 Ağustos Salı günü, gök gürültülü sağanak yağışlar bazı bölgelerde devam edecek. Sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. 19 Ağustos Çarşamba günü, hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklıklar 31 - 32 derece arasında değişecek. 20 Ağustos Perşembe günü, parlak güneş ışığı altında sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat edilmeli. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmek önemli. Güneş ışınlarından korunmak sağlık açısından gereklidir.