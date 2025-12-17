Konya Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Aralık 2025 Çarşamba, Konya'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 5 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 1 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Bu durumda sıcaklık -2 derece civarında inebilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %75 olacak. Gündüz saatlerinde %52, akşam saatlerinde %69, gece saatlerinde ise %75 civarında bulunacak. Basınç sabah saatlerinde 904 hPa olacak. Gündüz saatlerinde 908 hPa, akşam saatlerinde 907 hPa, gece saatlerinde 905 hPa olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Konya'da değişkenlik gösterecek. 18 Aralık 2025 Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 1 derece civarında olacak. 19 Aralık 2025 Cuma günü gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında kalacak. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü gündüz sıcaklığı yine 7 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 1 derece civarında olması öngörülüyor.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Konya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler dışarı çıkarken kalın giyinmelidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgardan korunmak için uygun giysiler tercih edilmeli. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski bulunmaktadır. Yolda yürürken veya araç kullanırken ekstra dikkat gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.