Konya Hava Durumu! 17 Şubat Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı, Konya'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 18 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Rüzgar güneyden saatte 14 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Şubat Çarşamba, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7 derece, gece ise -1 derece olacak. 19 Şubat Perşembe, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 9 derece, gece -2 derece civarında kalacak. 20 Şubat Cuma, bol güneş ışığı altında gün geçirecek. Gündüz sıcaklık 12 derece, gece 0 dereceye ulaşacak. 21 Şubat Cumartesi, yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12 derece, gece 1 derece civarında olacak. 22 Şubat Pazar, hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 8 derece, gece -1 dereceye düşecek. 23 Şubat Pazartesi, güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 1 derece, gece ise -3 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği önemli. Özellikle yağışlı ve karlı günlerde uygun kıyafetler giymek gerekiyor. 18 Şubat'ta sağanak yağışlar olacağı için, şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacak. 22 Şubat'ta hafif kar yağışı bekleniyor. Kar lastiği takılı araçlarla seyahat etmek önemli. Yolda dikkatli olmak lazım. Ayrıca, gündüz ve gece sıcaklıkları arasında fark olduğu için, kat kat giyinmek iyi bir önlem. Hava koşullarına göre katları çıkarıp giymek vücut ısısını koruyacak.

Konya'da 17 Şubat 2026 Salı hava durumu açık ve güneşli. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Plan yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek önemli. Gerekli önlemleri almak, konfor ve güven sağlamak için faydalı olacaktır.