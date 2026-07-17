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Konya Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Konya hava durumu nasıl?

Konya'da bugün hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulması bekleniyor. Kuzey yönlerden hafif rüzgar esiyor. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açısıyla gelebileceği dikkate alınmalı. Özellikle yaşlılar ve çocuklar güneş altında uzun süre kalmamalı. Gelecek günlerde sıcaklık değerleri artarak devam edecek. Açık havada serin saatlerde bulunmak ve bol sıvı tüketmek öneriliyor.

Konya Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Konya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 30 derece civarında olması bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif rüzgar esecek. Zaman zaman rüzgarın orta kuvvette olması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor.

Öğle saatlerinde, özellikle 11.00 ile 16.00 arasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle dikkatli olunması gerekir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların uzun süre güneş altında kalmamaları önerilir. Bol sıvı tüketmek çok faydalıdır. Açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 31 derece civarında olması bekleniyor. 19 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 34 dereceye çıkacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Yağışsız bir hava koşulunun sürmesi öngörülüyor.

Bu sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde gerçekleştirmek gerekir. Güneş kremi kullanmak da oldukça önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için aşırı sıcaktan korunmak adına serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Bol su içmek hayati önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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