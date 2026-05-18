Konya Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Mayıs 2026 Pazartesi. Konya'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz 19 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 6 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Hava kalitesinin iyi seviyelerde olması, dışarıda vakit geçirenler için olumlu koşullar yaratıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Mayıs Salı günü, hava sıcaklığı 21 derece civarına yükselecek. Hava kalitesi yine iyi seviyelerde olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığı 15 dereceye düşebilir. Hafif yağışların görülmesi de olası. 21 Mayıs Perşembe günü sıcaklığın 19 derece civarında olması bekleniyor. Kısa süreli sağanaklar yaşanması muhtemel.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmak önemlidir. Özellikle 20 ve 21 Mayıs'taki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlayanların yağış ihtimalini göz önünde bulundurması gerekiyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Bu sayede etkinlikler olumsuz hava koşullarından etkilenmeden devam edebilir.

Konya'da hava durumu genel olarak ılıman ve değişken olacak. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı güncelleyerek, konforlu bir deneyim yaşamanız mümkün olacaktır.