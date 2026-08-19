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Konya Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 19 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık 29-30 derece arasında seyrediyor ve güneşli bir gün geçiyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15-16 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 20 Ağustos'ta sıcaklık 32-33, 21 Ağustos'ta 33-34 ve 22 Ağustos'ta 34-35 derece olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin su tüketimine dikkat etmesi gerekiyor.

Konya Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 29-30 derece civarında. Hava genellikle güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 15-16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı ise 2-3 km/sa olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü, hava sıcaklığı 32-33 derece civarında. Hava yine güneşli olacak. 21 Ağustos Cuma günü, sıcaklıklar 33-34 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak. 22 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklıklar 34-35 derece civarında. Güneşli havanın devam etmesi bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önerilir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması önemlidir. Bu şekilde keyifli bir gün geçirmek mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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