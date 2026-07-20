HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

20 Temmuz 2026 tarihinde, Konya'da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Rüzgar hızı saatte 3 ile 5 kilometre arasında esmesi bekleniyor. 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu koşullarda, güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşımaktadır. Bol su tüketimi de önerilmektedir.

Konya Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

20 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Konya'da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Rüzgarın hızı saatte 3 ile 5 kilometre arasında bekleniyor. Nem oranı ise %20 civarında kalacak.

21 ve 22 Temmuz tarihlerinde, Konya'da hava sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu günlerde de hava güneşli olacak. Rüzgarın hızı yine saatte 3 ile 5 kilometre arasında esmesi öngörülüyor. Nem oranı %20 civarında kalmaya devam edecek.

Bu sıcaklıklar ve hava koşulları, Konya'da açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak sıcaklıklar arttıkça, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Bu durumda güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinliklerini rahat kılacaktır.

Sonuç olarak, Konya'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak güneşin etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmit Belediyesi'ne operasyon! İzmit Belediyesi'ne operasyon!
Kamuda 'köstebek' operasyonu!Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.