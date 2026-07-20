Konya Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

20 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Konya'da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Rüzgarın hızı saatte 3 ile 5 kilometre arasında bekleniyor. Nem oranı ise %20 civarında kalacak.

21 ve 22 Temmuz tarihlerinde, Konya'da hava sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu günlerde de hava güneşli olacak. Rüzgarın hızı yine saatte 3 ile 5 kilometre arasında esmesi öngörülüyor. Nem oranı %20 civarında kalmaya devam edecek.

Bu sıcaklıklar ve hava koşulları, Konya'da açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak sıcaklıklar arttıkça, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Bu durumda güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinliklerini rahat kılacaktır.

Sonuç olarak, Konya'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak güneşin etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.