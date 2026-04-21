Konya Hava Durumu! 21 Nisan Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Nisan 2026 Salı günü, Konya'da sıcak bir hava var. Hava durumu güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar hızı 8 km/s olarak tahmin ediliyor. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

İlerleyen günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 22 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 17 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 23 Nisan Perşembe günü sıcaklık 12 dereceye düşecek. Şiddetli sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. 24 Nisan Cuma günü de sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Yer yer bardaktan boşanırcasına sağanak yağışlar görülecek.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. 23 ve 24 Nisan tarihlerinde şiddetli yağışların etkili olacağı düşünülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek akıllıca bir yöntemdir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de önemlidir.

