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Konya Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 21 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sıcak hava koşulları etkisini sürdürüyor. Gündüz sıcaklıkları 34 - 35 derece arasında gezinirken, gece sıcaklıkları 22 - 23 derece dolaylarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıkların hakim olacağı tahmin ediliyor. Havanın açık ve güneşli olması dolayısıyla, vatandaşların bol su tüketmesi ve güneşten korunma önlemleri alması önerilmektedir. Sağlık için dikkatli olunmalıdır.

Konya Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 21 Temmuz 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 34 - 35 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22 - 23 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük. Yaklaşık %20 - %30 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar hızı 6 - 17 km/s arasında değişiklik gösterecek. Bu koşullar, yüksek sıcaklıkların habercisidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 33 - 34 derece olacak. Gece sıcaklığı 18 - 20 derece civarında olması bekleniyor. 23 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 32 - 33 derece arasında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 19 - 22 derece olarak öngörülüyor. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 30 - 31 derece olacak. Gece sıcaklığı 19 - 20 derece civarında bekleniyor. Hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması önemlidir. Bol su tüketimi gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması faydalıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünlerin uygulanması önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmalıdır. Serin ortamlarda bulunmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır.

Konya'da hava koşulları önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli olacak. Kişisel sağlığı korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Rahat bir gün geçirmek için dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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