HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları 6 ile 0 derece arasında değişirken, önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. 23 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 7 ile 1 derece, 24 Ocak Cumartesi'de 8 ile 1 derece, 25 Ocak Pazar'da ise 10 ile 2 derece arasında olacak. Yağışlı havalarda sıcak ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Dikkatli olunmalıdır.

Konya Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

22 Ocak 2026, Perşembe günü, Konya'da hava durumu dikkat çekiyor. Bugün yağışlı koşullar hâkim. Hava sıcaklıklarının 6 ile 0 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu nedenle, Konya'da hava soğuk olacak.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Ocak Cuma günü sıcaklıkların 7 ile 1 derece arasında olması tahmin ediliyor. 24 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklıklar 8 ile 1 derece arasında değişecek. 25 Ocak Pazar günü sıcaklık 10 ile 2 derece arasında olacağı öngörülüyor. Bu, Konya'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 10 ile 0 derece arasında olacağını gösteriyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Konya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler sıcak ve su geçirmeyen giysiler tercih etmelidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun ayakkabılar giyilmelidir. Hava koşullarına göre trafik koşulları da olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı ve dikkatli olunmalıdır.

Konya'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacaktır. Uygun giyim ve dikkatli davranışlarla sağlığınızı koruyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yanlış aydınlatma göz sağlığını tehdit ediyorYanlış aydınlatma göz sağlığını tehdit ediyor
Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.