Konya Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Konya hava durumu nasıl?

22 Ocak 2026, Perşembe günü, Konya'da hava durumu dikkat çekiyor. Bugün yağışlı koşullar hâkim. Hava sıcaklıklarının 6 ile 0 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu nedenle, Konya'da hava soğuk olacak.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Ocak Cuma günü sıcaklıkların 7 ile 1 derece arasında olması tahmin ediliyor. 24 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklıklar 8 ile 1 derece arasında değişecek. 25 Ocak Pazar günü sıcaklık 10 ile 2 derece arasında olacağı öngörülüyor. Bu, Konya'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 10 ile 0 derece arasında olacağını gösteriyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Konya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler sıcak ve su geçirmeyen giysiler tercih etmelidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun ayakkabılar giyilmelidir. Hava koşullarına göre trafik koşulları da olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı ve dikkatli olunmalıdır.

Konya'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacaktır. Uygun giyim ve dikkatli davranışlarla sağlığınızı koruyabilirsiniz.